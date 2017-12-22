"Газпром" заявил о своей победе в Стокгольме: суд обязал "Нафтогаз" заплатить 2 млрд долларов

Российская сторона, как и украинская, уверена, что суд удовлетворил их основные требования

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки, сообщает "Газпром".

"Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству", – сообщила российская компания.

Суд также обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. В то же время 5 млрд куб. м является годовым контрактным количеством (ГКК), тогда как допустимое изменение ГКК составляет 20%, т.е. обязательный к покупке объем составляет 4 млрд куб. м.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности:

Суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы.

"Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

Суд также понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров. Как известно, "Газпром"

требовал оплатить газ, поставленный весной 2014 года по цене 485 долларов за тысячу "кубов". В "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной

цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Кроме того, "Нафтогаз" требует у "Газпрома" до 16 млрд долларов по второму иску в Стокгольме. Этот спор касается транзитного контракта 2009 года, окончательное решение суда ожидается 28 февраля 2018 года.