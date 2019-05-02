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Где самый дорогой и дешевый хлеб в Украине: эксперт изучил цены

2 мая, 05:05

Дорошенко указал, из чего состоит хлебная корзина

Фото: Pixabay

Хлебная корзина дороже всего стоит в Киеве, а дешевле всего – в Луганской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на официальные данные за март 2019 года.

"В нашу корзину, которая состоит из 3,5 кг хлеба, вошли по 1 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта, ржаного хлеба и полкило батона", – рассказал он.

Эксперт назвал ТОП-5 регионов, где хлебная корзина самая дорогая:

  • Киев – 97 грн;
  • Киевская область – 84 грн;
  • Житомирская и Закарпатская области – по 76 грн;
  • Волынская область – 74 грн.

Также Дорошенко перечислил регионы Украины, где хлебная корзина самая дешевая:

  • Луганская, Николаевская и Одесская области – по 65 грн;
  • Днепропетровская, Тернопольская и Харьковская – по 66 грн.

Эксперт указал также самые дорогие и дешевые регионы по каждому из продуктов хлебной корзины:

  • пшеничный хлеб из муки высшего сорта (кг): самые дорогой регион – Киев (36,8 грн), самый дешевый – Луганская область (17,6 грн);
  • пшеничный хлеб из муки первого сорта (кг): самый дорогой регион – Киев (22,2 грн), самый дешевый – Одесская область (13,8 грн);
  • ржаной хлеб (кг): самый дорогой регион – Киев (26 грн), самый дешевый – Тернопольская область (15,7 грн);
  • батон (0,5 кг): самый дорогой регион – Львовская область (15,4 грн), самый дешевый – Николаевская область (11,4 грн).

Ранее Дорошенко заявил, что, несмотря на успешное начало посевной кампании, в Украине ожидается рост цен на хлеб и мучные изделия.

В марте также сообщалось, хлеб в Украине за год подорожал на 25%.


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Тег продукты, хлеб, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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