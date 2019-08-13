Где в Украине пенсии выросли больше всего: эксперт подвел итоги

Дорошенко также сообщил, где самый высокий показатель средней пенсии в стране

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Средний размер пенсий с июля 2018 года по июль 2019-го больше всего вырос в Луганской области – на 20%, а также в Киевской и Полтавской областях – на 17,8% в каждом регионе.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на анализ данных Пенсионного фонда (ПФ) Украины, который ранее запустил новый онлайн-сервис по назначению пенсий

По его словам, меньше всего данный показатель увеличился в Закарпатской области – на 15,6%.

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Дорошенко также сообщил, что по состоянию на 1 июля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии зафиксирован в Киеве (4148 грн), а самый низкий – в Тернопольской области (2315 грн).

"На начало июля текущего года средняя пенсия по стране составила 3006 грн, тогда как на начало июля прошлого года – 2562 грн. За год показатель средней пенсии по стране вырос на 17,3%", – напомнил он.

Эксперт добавил, что только в семи областях, как и в 2018 году, этот показатель выше среднестатистического по стране: в Киеве (4148 грн), а также в Донецкой (3950 грн), Луганской (3651 грн), Днепропетровской (3950 грн), Запорожcкой (3193 грн), Киевской (3060 грн) и Харьковской (3050 грн) областях.

Во всех других областях, как отметил Дорошенко, средние пенсии ниже, чем средняя по стране:

Полтавская – 2932 грн;

Одесская – 2854 грн;

Николаевская – 2796 грн;

Львовская – 2733 грн;

Сумская – 2708 грн;

Черкасская – 2678 грн;

Черниговская – 2677 грн;

Кировоградская – 2656 грн;

Житомирская – 2615 грн;

Херсонская – 2583 грн;

Ивано-Франковская – 2569 грн;

Волынская – 2527 грн;

Хмельницкая – 2519 грн;

Винницкая – 2517 грн;

Ровенская – 2513 грн;

Черновицкая – 2386 грн;

Закарпатская – 2384 грн;

Тернопольская – 2315 грн.

Новости "Сегодня" писали, что в январе-июне 2019 года ПФ обеспечил выплату пенсий более 11,3 млн человек на общую сумму 202 млрд грн и жилищных субсидий 2,5 млн человек в размере 10,2 млрд грн.

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