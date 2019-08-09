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Украинцы смогут оформить пенсию "в один клик": появился новый онлайн-сервис

Сегодня, 11:57

Чтобы воспользоваться "Е-пенсией" понадобится электронная подпись

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Уходящий в онлайн Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения за назначением пенсии. Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщили в пресс-службе Пенсфонда. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует ПФУ. 

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. После принятия решения о назначения пенсии получателю все же придется прийти в Пенсфонд за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, украинцам сообщат по электронной почте или в SMS.

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Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней, сервис является бесплатным.

"Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи", – отметил директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

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Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с Фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии и позволит подать обращение, не выходя из дома.

"В ближайшее время мы презентуем следующий этап – мобильное приложение... через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине вырастет минимальная пенсия. Планами правительства с украинцами поделился вице-премьер-министр Павел Розенко:

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пенсии Пенсионный фонд ПФУ мобильное приложение Е-пенсия

Источник: Интерфакс-Украина

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