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В Украине стало меньше пенсионеров: обнародованы выплаты за полгода

Сегодня, 11:52

С 2016 года численность пенсионеров сократилась почти на 950 тыс. человек

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины, запустивший новый онлайн-сервис по назначению пенсий, в январе-июне 2019 года обеспечил выплату пенсий более 11,3 млн человек на общую сумму 202 млрд грн и жилищных субсидий 2,5 млн человек в размере 10,2 млрд грн. Об этом говорится в аналитическом отчете Фонда о результатах работы за шесть месяцев.

ПФ также указал динамику численности пенсионеров в Украине с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го – за три с половиной года их стало меньше почти на 946,6 тыс. человек.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

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По данным ПФ, средний размер пенсий вырос с 2645,66 грн по состоянию на 1 января до 3005,96 грн к 1 июля, а минимальная пенсия по возрасту – с 1497 грн до 1564 грн.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

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При этом за полгода назначено 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. По данным ведомства, на пенсии было направлено 35 млрд грн, а на субсидии – 182,4 млн грн, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд грн и 97,6 млн грн соответственно. Таким образом, в июле выплаты увеличились на 1,1 млрд грн и 84,8 млн грн.

В июле ПФ также сообщил, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий на уровне 9081,68 грн.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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Источник: Сегодня

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