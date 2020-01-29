Где в Украине платят самые высокие зарплаты: опубликована карта

В декабре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 12 264 гривен. При этом самые высокие заработные платы в стране получали жители Киева, а самые низкие зафиксированы в Черниговской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, лидерами по уровню средней зарплаты по итогам декабря стали такие регионы:

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Киев – 18 869 грн;

Киевская область – 13 259 грн;

Донецкая область – 13 177 грн;

Николаевская область – 12 833 грн;

Запорожская область – 12 249 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких областях:

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Черниговская область – 8 851 грн;

Кировоградская область – 9 450 грн.

Черновицкая область – 9 608 грн;

Ивано-Франковская область – 9 625 грн;

Тернопольская область – 9 651 грн;

При этом самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы временного размещения и организации питания – в среднем 7 280 грн, а самая высокая – в сфере финансовой и страховой деятельности – 22 198 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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