Госстат назвал реальную зарплату украинцев: втрое больше минимальной

В Госстате рассказали о размере средней зарплаты в Украине

/ Фото: Сегодня

Реальная зарплата в Украинев декабре прошлого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 11,3%, а против ноября 2019 – на 15,1%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственного комитета статистики (Госстат).

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в декабря 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 14,8%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2018) – на 16%.

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсациигражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

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Также мы сообщали о том, что Центр Разумкова провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".

А новости "Сегодня" рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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