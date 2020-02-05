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Где в Украине самая дорогая холодная вода: ТОП-5 городов

5 февраля, 23:57

Для некоторых украинцев кубометр холодной воды подорожал на 20%

До 20% подорожал кубометр холодной воды для некоторых украинцев.

Среди областных центров рекордсменом является Кропивницкий. Там горожане будут платить на семь гривен больше, чем раньше, а именно – 37 гривен 62 копейки за кубометр холодной воды.

В целом топ-пятерка дорогого централизованного водоснабжения выглядит так:

Кропивницкий – 37,62 грн/куб.

Ужгород – 33,96 грн/куб.

Тернополь – 27,33 грн/куб.

Полтава – 26,79 грн/куб.

Одесса – 26,72 грн/куб.

В Кропивницком уже дали разъяснения – почему подняли цену на воду, которая и так была рекордной среди областных центров Украины.

"Кропивницкий берет воду за 120 км от города. Причем берет воду не из скважин, а из поверхностного водозабора. И после этого ее нужно перекачать тремя насосными станциями еще в город Кропивницкий. Если разделить расходы на очистку, транспортировку, и доставку к людям на объем реализации, мы получаем такой тариф, какой есть", – объяснил директор областного водоканала "Днепр – Кировоград" Роман Илык.

Ранее "Сегодня" писали о причинах, из-за которых могут расти тарифы на воду.

Также мы детально рассказывали, кому и как могут пересчитать субсидии на газ в феврале.

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тарифы вода холодная вода

Источник: Сегодня

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