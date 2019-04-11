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Где в Украине самый дорогой борщ: эксперты изучили цены на продукты

Сегодня, 13:36

Аналитики узнали цены на продукты "борщевого набора" в разных регионах страны

Фото: Невідома Україна / Facebook
Фото: Невідома Україна / Facebook.

Самыми дорогими украинскими регионами по стоимости борща стали Закарпатская и Харьковская области, а также Киев – на приготовление блюда придется потратить 109,1 грн, 105,1 грн и 105,7 грн соответственно.

Об этом 11 апреля написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, исходя их цен на продукты.

По его словам, эксперты Ассоциации подсчитали стоимость следующих ингредиентов: 600 г свинины, по 500 г картофеля и свеклы, 300 г капусты, по 200 г моркови, лука и сметаны, трех столовых ложек томатной пасты, четырех литров питьевой воды, а также лаврового листа, соли и перца.

"Как оказалось, на начало марта 2019 года дороже всего сварить борщ в Закарпатской области. Там он обходится в 109,1 грн. А самый дешевый будет в Тернопольской области – 91,8 грн. Разница в стоимости составляет 17 грн, или 19%", – отметил Дорошенко.

По каждому продукту самыми дорогими и дешевыми регионами стали:

  1. Свинина (600 г): самый дорогой регион – Закарпатская область (почти 74,3 грн), самый дешевый – Тернопольская область (59,7 грн).
  2. Свекла (500 г): самые дорогие регионы – Волынская область и Киев (7,1 грн), самые дешевые – Запорожская и Полтавская области (5,8 грн).
  3. Картофель (500 г): самый дорогой регион – Донецкая область (6,1 грн), самые дешевые – Волынская и Ровенская области (4,1 грн).
  4. Капуста (300 г): самые дорогие регионы – Закарпатская и Волынская области (4,7 грн), самый дешевый – Запорожская область (3,4 грн).
  5. Морковь (200 г): самые дорогие регионы – Донецкая, Закарпатская и Черновицкая области (2,8 грн), самые дешевые – Днепропетровская и Полтавская области (2 грн).
  6. Лук (200 г): самые дорогие регионы – Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская и Черновицкая области (4,2 грн), самые дешевые – Львовская и Хмельницкая области (3,8 грн).
  7. Сметана (200 г): самый дорогой регион – Херсонская область (12,8 грн), самые дешевые – Ровенская и Тернопольская области (10,4 грн).

Напомним, в начале марта аналитики сообщали, что цены на овощи "борщевого набора" начали дешеветь.

Кроме того, "Сегодня" запустили новый проект по мониторингу цен на основные продукты — "Обед украинца". Журналисты включили в него пять традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, а также компот. Подробнее читайте в статье: "Обед украинца по-домашнему: как подорожали основные продукты за год".

"Сегодня" также отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты в апреле:


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Тег продукты, борщ, борщевой набор, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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Сегодня

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