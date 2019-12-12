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Генпрокуратура и СБУ провели обыски в "Энергоатоме"

12 декабря, 11:54

Контролирующие органы проверяют факт закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам в 2017-2018 годах

Фото: пресс-служба Ровенской АЭС

Фото: пресс-служба Ровенской АЭС

В "Энергоатоме", который недавно потребовал расследовать вопрос импорта электроэнергии из РФ, провели ряд обысков. Следователи СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры 11 декабря искали доказательства в рамках проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам. Об этом рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.

Обыски также провели по месту работы и жительства должностных лиц "Энергоатома", которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговора купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использованы цепь предприятий "транзитеров", – говорится в сообщении.

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Продолжается досудебное расследование.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Государственная фискальная служба показала список крупнейших налогоплательщиков за прошлый год. В списке и государственные, и частные компании. В пятерке лидеров налогоплательщиков три государственных компаний – "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" и "Укрзализныця".

А в октябре 2017 года сайт "Сегодня" писал о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

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АЭС обыск служба безопасности Энергоатом Генеральная прокуратура

Источник: Сегодня

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