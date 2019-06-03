"Кормильцы" бюджета: ГФС показала список крупнейших налогоплательщиков

В списке и государственные, и частные компании

Больше уплаченных налогов – больше возможностей у государства повышать зарплаты и пенсии украинцам. Государственная фискальная служба показала список крупнейших налогоплательщиков за прошлый год. В списке и государственные, и частные компании. Они вместе обеспечили около половины налоговых поступлений сводного бюджета страны в 2018 году. Кто заплатил больше налогов?

В прошлом году среди главных "кормильцев" бюджета – компании, связанных с энергетическим сектором: производством электроэнергии, добычей угля и газа, а также металлургией и железнодорожными перевозками.

"Конечно эти предприятия на сегодняшний момент грубо говоря бюджетообразующие. Налоги являются основным источником доходной части бюджета. Это и выплаты зарплат бюджетникам и обеспечение прочих, очень существенных статей из расходной части бюджета", – говорит эксперт по налоговым вопросам Дмитрий Сушко.

В пятерке лидеров налогоплательщиков три государственных компаний – Нафтогаз Украины, Энергоатом и Укрзализныця.

"Укрзализныця" посчитала – в прошлом году заплатила более двадцати миллиардов гривен налогов в бюджеты всех уровней. За прошедшие три года эта сумма выросла на треть.

"Мы повысили заработную плату своим работникам, и это дает возможность, не возможность, а обязанность увеличивать уплату единого социального взноса и подоходного налога с граждан. Кроме того – почти на шестьсот миллионов гривен вырос налог на землю", – отмечает директор по развитию бизнеса ОАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

А вот около четверти "налоговых" доходов украинского бюджета 2018 обеспечила финансово промышленная группа SCM. По данным Государственной фискальной службы она уплатила налогов на более 90 млрд гривен.

"Платить налоги – это одна из главных задач, функций бизнеса – создавать рабочие места, инвестировать в создание новых производств и платить налоги, чтобы государство могло направлять их на социально значимые расходы. Именно поэтому налоги находятся у нас в абсолютном фокусе", – поясняет директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко,

Один из ключевых бизнесов SCM - компания ДТЭК, чьи предприятия – традиционные участники рейтинга "ТОП 100" крупнейших налогоплательщиков. Компания, в частности, занимается добычей угля и газа, производством электроэнергии, в том числе и с возобновляемых источников.

"Деньги в бюджете Украины не берутся из ниоткуда – их платят украинцы, их платит бизнес в виде своих налогов. Общий вклад, прямой вклад ДТЭК, в прошлом году составил 47 миллиардов гривен. Из них 20 миллиардов – это наши прямые инвестиции, а 27 миллиардов – это наши налоги, которые мы заплатили", – говорит директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК Юлия Шилина.

Эксперты отмечают, что в прошлом годку увеличились налоговые отчисления от государственных компаний, хотя лидерство по уплате налогов предприятий с "ТОП 100" все же за частными структурами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подсчитали поступления от единого социального взноса.

Подробнее о едином соцвзносе читайте в статье "Сегодня": Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Кормильцы" бюджета: ГФС показала список крупнейших налогоплательщиков". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"