Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец на бизнес-завтраке в Берлине встретилась с представителями крупных немецких компаний и рассказала, что для европейского бизнеса украинский энергорынок является одним из самых перспективных среди восточноевропейских стран для реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Реклама

По ее словам, немецкий бизнес услышал приглашение президента Владимира Зеленского инвестировать в Украину и демонстрирует готовность к новому партнерству в сфере возобновляемой энергетики, водородной и гидроэнергетики энергетики, биоэнергетики.

Глава Минэнерго отметила, что украинский рынок – очень перспективный с точки зрения привлечения инвестиций.

"Сейчас энергетический сектор становится все более устойчивым и понятным для инвесторов. Наш энергетический рынок чрезвычайно привлекателен для привлечения инвестиций в сегменте возобновляемой энергетики, производства водорода, внедрения технологий высокоманевренных поколения, систем аккумулирования энергии. Объем такого рынка на ближайшие несколько лет составляет до 2 ГВт. Для обеспечения этой потребности на условиях конкурса будет строиться новое поколение, и немецкий бизнес, имея соответствующий опыт и ресурсы, может участвовать в таких проектах", – заявила Буславец.

Немецкий бизнес выразил заинтересованность в сотрудничестве в гидроэнергетике.

Реклама

В ответ Буславец рассказала, что Украина планирует в ближайшее время начать ряд проектов по строительству ГАЭС, реконструкции ГЭС и развития мини- и малых ГЭС мощностью от 1 до 10 мВт, которые должны стать важной составляющей энергообеспечения для регионов Украины.

В тренде Германия и Украина договорились об энергопартнерстве: что подписали в Берлине

Фото: mpe.kmu.gov.ua

Ольга Буславец и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер подписали в Берлине соглашение о намерениях по активизации энергетического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в среду, 26 августа, сообщении Минэкономики ФРГ.

"Я очень рад, что мы расширяем наше двустороннее сотрудничество в энергетической области и будем оказывать долгосрочную поддержку в модернизации энергосектора Украины", — заявил Альтмайер. Он отметил, что соглашение "предлагает обеим сторонам важную основу для политического диалога в энергосекторе" и "консолидирует действия правительства ФРГ" в данной области.

Реклама

Основной целью договоренностей, по данным Минэкономики ФРГ, являются повышение энергоэффективности зданий и промышленных объектов в Украине, модернизация электросетей страны, развитие и интеграция возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает производство экологичной энергии.

Напомним, что отказаться от углеводородов в качестве источников энергии – вполне возможно:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама