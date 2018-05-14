Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине

Германия считает Украину надежным транзитером газа и важным торговым партнером в Восточной Европе. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Мы полагаемся на Украину как транспортера", - цитирует Альтмайера пресс-служба Кабинета министров Украины.

Кроме того, глава минэкономики Германии считает необходимым предоставить Украине гарантии сохранения транзита газа после запуска российского "Северного потока – 2", строительство которого началось в Германии.

"Мы должны уважать и интересы Украины, в том числе финансовые, выработать гарантии с тем, чтобы продолжить транзит газа через Украину и добиться положительных результатов", – сказал Петер Альтмайер.

Со своей стороны, Гройсман подчеркнул, что российский проект "Северный поток – 2" – это не коммерческий проект.

"Северный поток – 2" – это исключительно геополитическая конструкция, которая призвана оказывать политическое давление на Украину и Европу, и которая несет прямую угрозу украинскому государству. Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что "Северный поток – 2" не будет использован в политических целях. В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надежным транзитером и на 100% обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнерами как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой", - сказал премьер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.