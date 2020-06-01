Гетманцев рассказал об амнистии капиталов: дело добровольное

Если в Украине будет проводиться амнистия капиталов, то гражданам предложат несколько ставок вывода капитала из тени. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Как известно, президент Владимир Зеленский поручил правительству в сотрудничестве с налоговым комитетом разработать концепцию нулевого декларирования. Однако Гетманцев уверяет, что Рада разработала свой законопроект еще осенью.

"Этот законопроект зарегистрирован у нас еще в сентябре. И мы над этим концептом уже работаем. Предполагается, что будет несколько ставок. Основная ставка – 5%", – говорит он.

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Народный депутат подчеркивает важность того, что это добровольное декларирование.

"Амнистия всегда есть дело только добровольное. То есть человек может по своему желанию под 5% вывести деньги из тени и положить их на счет в банке. Если это наличка или деньги из-за границы, то будет просто повышенная ставка. И если это активы в другой форме, не в денежной, то тоже заплатить повышенную ставку", – отмечает Гетманцев, комментируя тему амнистии капитала, которая далеко не во всех странах срабатывала так, как на это рассчитывали.

При этом, по его словам, минимальный порог для декларирования, согласно парламентскому законопроекту, составит 400 тыс. грн. И эти деньги можно будет амнистировать даже без подачи декларации и без уплаты налогов.

"Если вы спрашиваете о деньгах, которые "под подушкой", это личное решение каждого человека: декларировать или не декларировать, выводить их из тени или не выводить их из тени. Хочет – выводит, не хочет – не выводит. Если он считает, что сможет ими пользоваться без ограничений в будущем – пожалуйста, пусть они и дальше лежат под подушкой. 5-10 тысяч долларов – я не думаю, что это те суммы, которые будут подлежать в будущем какому-то фискальному контролю", – полагает народный депутат.

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При этом он отмечает, что весь мир идет к прозрачности.

"И мы с вами никуда от этого не денемся. Мы все равно будем вынуждены идти к прозрачности вместе со всем миром. И вопрос "Откуда деньги?" не в этом году, может быть, даже не в следующем году, но через несколько лет вполне может быть задан. А через несколько лет амнистии уже никто проводить не будет", – поясняет Гетманцев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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