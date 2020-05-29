Налоги хотят перекроить: в Раде назвали три ключевых направления

Министерство финансов Украины пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
"В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа. Министерство финансов должно было провести анализ моделей на больших массивах цифр за предыдущие налоговые периоды, предложить компенсаторы, а мы должны были в большой рабочей группе рассмотреть их и уже принять решение о путях реформирования", – отметил Гентманцев.
Второе направление изменений, по его словам, – это экологический налог. Его предлагали реформировать, а вместо налогов на местные выбросы внести изменения на выбросы СО2. Третье направление – местные налоги, подходы к которым хотели "несколько изменить". Предполагалось несколько изменить подходы к налогообложению местными налогами.
"Все это в комплексе Министерство финансов предлагало сделать как единый проект, внеся одновременно изменения и в правовое регулирование других налогов. <...> Комитет Верховной Рады не обладает такими ресурсами (статистическими данными), чтобы ответственно предложить масштабные и серьезные изменения, обосновав их цифрами. Поэтому здесь возможна только слаженная работа с правительством", – рассказал Гетманцев.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в интервью с Данилом Гетманцевым о новых налогах для украинцев.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:
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