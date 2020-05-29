Налоги хотят перекроить: в Раде назвали три ключевых направления

Налоговая нагрузка на украинцев может снизиться, но дело за Минфином, считает Гетманцев

Министерство финансов Украины пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"В соответствии с согласованными с правительством планами, мы хотели провести существенные изменения в налогообложении доходов. В частности, речь шла об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора в единый обязательный платеж с соответствующим уменьшением этого платежа. Министерство финансов должно было провести анализ моделей на больших массивах цифр за предыдущие налоговые периоды, предложить компенсаторы, а мы должны были в большой рабочей группе рассмотреть их и уже принять решение о путях реформирования", – отметил Гентманцев.

Второе направление изменений, по его словам, – это экологический налог. Его предлагали реформировать, а вместо налогов на местные выбросы внести изменения на выбросы СО 2 . Третье направление – местные налоги, подходы к которым хотели "несколько изменить". Предполагалось несколько изменить подходы к налогообложению местными налогами.

"Все это в комплексе Министерство финансов предлагало сделать как единый проект, внеся одновременно изменения и в правовое регулирование других налогов. <...> Комитет Верховной Рады не обладает такими ресурсами (статистическими данными), чтобы ответственно предложить масштабные и серьезные изменения, обосновав их цифрами. Поэтому здесь возможна только слаженная работа с правительством", – рассказал Гетманцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в интервью с Данилом Гетманцевым о новых налогах для украинцев.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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