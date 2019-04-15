ГФС выявила 9300 нарушений на таможне

Сумма нарушений за три месяца выросла на 30,2%

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) по итогам первого квартала 2019 года выявили 9,3 тыс. нарушений таможенных правил на общую сумму 611 млн грн, которая увеличилась на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сегодня, 15 апреля, информирует пресс-служба ведомства.

По данным ГФС, по 1,4 тыс. дел сотрудники временно изъяли предметы правонарушений на 162,8 млн грн.

"Наиболее распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу продовольственных товаров. За указанный период за совершение таких нарушений были изъяты товары на сумму 102,2 млн грн. Промышленных товаров изъято на сумму 32,9 млн грн, транспортных средств – на 11,3 млн грн, валюты – на 16,7 млн грн", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что непосредственно таможни ГФС рассмотрели почти 8 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложены штрафные санкции на сумму 276,4 млн грн.

"В госбюджет взыскано 31,8 млн грн, что на 22,3% больше, чем за январь-март 2018 года", – добавили в ГФС.

Также отмечается, что по результатам международного взаимодействия за три месяца таможни возбудили более 305 дел о нарушениях таможенных правил на сумму 307,5 млн грн.

Напомним, в марте пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" в Волынской области на границе с Беларусью.

Ранее ГФС отчиталась, что в январе-феврале 2019 года украинским предприятиям, нарушившим налоговое законодательство при выплате зарплат и других доходов физлицам, доначислили к уплате в бюджет 157 млн грн налогов и сборов.

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