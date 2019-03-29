На Волыни пограничники задержали груз контрабандных лекарств

Стоимость контрабанды предварительно оценили в 250 тысяч гривен

Фото из открытых источников.

На Волыни пограничники задержали груз контрабандных лекарств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9a7/2ce/5c49a72ce97c2.jpg 2019-03-29T16:50:00+02:00 Запад Стоимость контрабанды предварительно оценили в 250 тысяч гривен

В Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью.

Стражи границы нашли спрятанное в пустотах задних дверей и под обшивкой салона. Коробки с лекарственными препаратами изъяли и передали на экспертизу, а автомобиль изъяли.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Также мы писали о том, как в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

"В пункте пропуска "Порубное" остановили перевозку почти 161 тысячи пачек сигарет различных марок, которые на территорию Румынии пытались переправить двумя фурами марки Volvo. Управляли машинами жители Буковины, 1985 и 1974 года рождения", – сообщали в Госпогранслужбе.

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