Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус"

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Средства на выплату работающим с COVID-19 медикам тройной зарплаты за март были перечислены на места еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами. А вот деньги на 300% зарплаты за апрель уже сразу включены в тариф для медучреждений, поэтому таких проблем с ними возникнуть не должно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

По его словам, выплата тройного оклада медикам должна была пройти в два этапа – за март и за апрель. Согласно указу Минздрава, деньги должны были получить все медработники, столкнувшиеся с зараженными коронавирусом, – независимо от того, сколько дней они проработали и где: в стационаре или на "скорой". Однако этого не произошло.

"Получая многочисленные сигналы из разных регионов Украины о том, что где-то не так посчитали, мы собрали информацию... Я провел селекторное совещание с заместителями глав госадминистраций и руководителей департаментов здравоохранения. Скажу вам искренне. Я был шокирован тем, что они мне начали рассказывать. Они начали искать какие-то запятые, мол, там считали по такому постановлению, а там по такому-то указу Минсоцполитики... Набор отговорок, почему они не перечислили [средства] в полном объеме, почему перечислили за отработанное время. Я обращаюсь ко всем медработникам, которые должны были получить зарплату 300% за март. Вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем. Это личная ответственность всех без исключения работников на местах. Поставлена задача до конца пятницы (8 апреля) отчитаться по каждой больнице и каждому работнику", – заявил Степанов.

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Ситуация с выплатой тройной зарплаты за апрель немного отличается, так как средства не перечислялись отдельно, а были заложены в специальный тариф для медучреждений.

"Там четко указано, что есть 300% заработной платы... Более того, мы заложили все эти условия в постановление Кабинета министров. Настаивал я на этом и потому, что увидел первые сигналы, каким образом на местах иногда выплачивают заработную плату за март. Все это будет также предусмотрено в договорах, которые заключает Нацслужба здоровья. <...> Они должны в течение 1-2 дней заключить соответствующие договоры и перечислить средства... То есть в ближайшие дни будут перечислены все средства, и медработники получат зарплату, которую должны получить. Я понимаю, что вы получаете ее не вовремя... Но это чисто технический момент, нужно было время, и я прошу с пониманием отнестись к этому вопросу", – объяснил Степанов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".

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