Надбавка в 300% к зарплате "за коронавирус": почему врачи не почувствовали повышения

Украинский Кабинет министров принял решение, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня. Почему врачи пока не почувствовали повышения зарплат – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

С момента введения карантина в Украине 90% опрошенных медиков заявили, что их зарплата не изменилась либо уменьшилась, говорится в исследовании Active Group. Получать больше стали только 4% врачей. Существенно снизились зарплаты у 17,9% медработников. Это может быть связано с тем, что на время карантина остановлены плановые операции и оказание стоматологических услуг.

Вместе с тем медики заявили об увеличении нагрузки. По словам опрошенных врачей, их работа стала гораздо более напряженной (17,3%) или чуть более напряженной (25%). У 31,4% нагрузка не изменилась, а у 13,2% – уменьшилась. Не определились с ответом 13,1% опрошенных.

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Надбавка будет для всего персонала, задействованного в лечении больных коронавирусом, включая медсестер, поясняет сайту "Сегодня" инфекционист Николай Чемич. Надбавку за апрель медики ожидают получить в мае.

При этом врачи поликлиник, которые принимают больных с COVID-19, практически не почувствуют доплаты.

"В стационаре надбавка действует на весь период нахождения на работе, а в поликлиниках они рассчитывают на время, которое ушло на консультацию больного коронавирусом. То есть, учитывается не весь период рабочего времени. Из расчета, что на больного выделяется 12-15 минут в зависимости от специалиста. Поэтому, если принял больного с коронавирусом, то только на эти 12 минут будет надбавка плюс 300%. Это очень малозначимая цифра. Но рабочий режим, график не изменился", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" Инна Андрусович, врач-инфекционист Харьковской городской поликлиники №8.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом. Пока, по данным Счетной палаты, расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Врачам обещают 300% к зарплате: кто получит доплату".

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