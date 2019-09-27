Глава НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского

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Глава Нацкомиссии, регулирующей рынки энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко считает, что требования представителей ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, которые пикетируют здание НКРЭКУ, не касаются полномочий комиссии. НКРЭКУ готовит обращение в компетентные органы, чтобы остановить давление.

"Митингуют ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. С определенными требованиями по уменьшению стоимости электрической энергии. Первые их требования по уменьшению тарифа "Укрэнерго" (оператора системы передачи), уже были выполнены совместно с решением правительства, которое позволило комиссии учесть уменьшение компенсаций стоимости "зеленых тарифов". Но забастовки все равно продолжаются, нашлись новые требования, такие, как уменьшение электрической энергии, опять же из-за уменьшения тарифа НЭК "Укрэнерго", заявила Кривенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Блокирование работы НКРЭКУ происходит два месяца – происходит препятствование прохода на территорию здания, постоянный шум, стук по подоконникам и окнам. Руководительница регулятора подчеркивает: нынешние требования митингующих безосновательны.

"Все, что в пределах компетенции, все что могла сделать комиссия – мы все сделали. Все эти требования находятся вне компетенции, поскольку согласно новому закону, мы уже не регулируем стоимость электрической энергии", – подчеркнула она.

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Кривенко проинформировала, что все решения НКРЭКУ происходят прозрачно и желающие могут прийти на заседание регулятора, на открытые обсуждения, чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, что НАБУ активизировало расследование формулы "Роттердам+", из-за которой ферросплавные заводы потеряли возможность установления льготных цен на электроэнергию. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с формулой "Роттердам+".

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В свою очередь, бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк обвинил руководство НАБУ в преследовании экс-членов регулятора в интересах Игоря Коломойского. Также олигарх инспирировал расследования антикоррупционных органов по делу "Роттердам+".

В 2012 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Николая Азарова и ферросплавных предприятий, которым устанавливалась льготная цена на электроэнергию для ряда предприятий Коломойского. В структуре себестоимости ферросплавного производства доля электроэнергии достигает 50%, поэтому изменение цены на ток существенно влияет на прибыльность бизнеса.

Ранее также эксперты объясняли, что обвинения в незаконности формулы "Роттердам+" безосновательны:

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