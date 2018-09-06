Глава НКРЭКУ: Европейцы поддержали использование формулы Роттердам+

Эксперты из Европейской ассоциации угольной промышленности поддержали использование формульного ценообразования на уголь при расчете оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Об этом в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, сразу после назначения нового состава, НКРЭКУ инициировало проведение исследования и анализа справедливости формульного подхода.

"Мы сделали запрос в Европейскую ассоциацию угля и лигнита (EURACOAL), чтобы они дали оценку применению действующих подходов к формированию цены угля. Прислали необходимые документы, в частности, действующий порядок формирования цены, и попросили исследовать. Сейчас мы уже получили отчет. EURACOAL подтвердил, что индикативная формула – это правильный подход до внедрения полномасштабного открытого свободного рынка электрической энергии. Там описаны подходы, которые используются для формирования цены угля в других странах. И как вывод, что это на сегодня правильный и логичный шаг Украины и методика применения формульного подхода", – говорит глава НКРЭКУ.

Как отметила Оксана Кривенко, формула Роттердам+ сдерживает рост цен на электроэнергию и позволяет сохранять в Украине самые низкие тарифы.

"Я лично считаю, что формульный подход ограничивает рост стоимости электрической энергии. Он экономит средства потребителей на ограниченной стоимости угля, которая закладывается в расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены. Если бы мы закладывали текущую стоимость угля на международных рынках, потребитель платил бы больше. А сегодня у нас самые низкие цены для населения в Европе. Украинцы платят в 3-4 раза более низкую цену, чем население в соседних странах", – сказала она.

Напомним, 23 августа НКРЭКУ приняла решение об упразднении постановления №289 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии" (формулы "Роттердам+"). Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии (в 2019 году).