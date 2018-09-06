Глава НКРЭКУ: Европейцы поддержали использование формулы Роттердам+
EURACOAL подтвердил, что индикативная формула – это правильный подход до внедрения полномасштабного открытого свободного рынка электроэнергии
Эксперты из Европейской ассоциации угольной промышленности поддержали использование формульного ценообразования на уголь при расчете оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Об этом в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.
По ее словам, сразу после назначения нового состава, НКРЭКУ инициировало проведение исследования и анализа справедливости формульного подхода.
"Мы сделали запрос в Европейскую ассоциацию угля и лигнита (EURACOAL), чтобы они дали оценку применению действующих подходов к формированию цены угля. Прислали необходимые документы, в частности, действующий порядок формирования цены, и попросили исследовать. Сейчас мы уже получили отчет. EURACOAL подтвердил, что индикативная формула – это правильный подход до внедрения полномасштабного открытого свободного рынка электрической энергии. Там описаны подходы, которые используются для формирования цены угля в других странах. И как вывод, что это на сегодня правильный и логичный шаг Украины и методика применения формульного подхода", – говорит глава НКРЭКУ.
Как отметила Оксана Кривенко, формула Роттердам+ сдерживает рост цен на электроэнергию и позволяет сохранять в Украине самые низкие тарифы.
"Я лично считаю, что формульный подход ограничивает рост стоимости электрической энергии. Он экономит средства потребителей на ограниченной стоимости угля, которая закладывается в расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены. Если бы мы закладывали текущую стоимость угля на международных рынках, потребитель платил бы больше. А сегодня у нас самые низкие цены для населения в Европе. Украинцы платят в 3-4 раза более низкую цену, чем население в соседних странах", – сказала она.
Напомним, 23 августа НКРЭКУ приняла решение об упразднении постановления №289 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии" (формулы "Роттердам+"). Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии (в 2019 году).
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