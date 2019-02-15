В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более пяти тысяч пар – КГГА

Сервис "Брак за сутки" дает возможность людям быстро оформить отношения

Фото: Pixabay

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более пяти тысяч пар – КГГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5fe/9e7/5c65fe9e7a71b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5fe/9e7/5c65fe9e7a71b.jpg 2019-02-15T03:30:00+02:00 Другие новости Сервис "Брак за сутки" дает возможность людям быстро оформить отношения

Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тысяч супружеских пар, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек".

"Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать "Брак в сутки" в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", – сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Как отмечается, "Брак за сутки" – сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.

Ранее мы писали, что на День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон. Свидетельства о браке вручал лично премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. Об этом в пресс-центре сайта "Сегодня" заявила кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко.

Также читайте, как оформить "брак за сутки" в Украине. Чтобы не ждать положенный стандартной процедурой месяц нужен паспорт и оплата пошлины.

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