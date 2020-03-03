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Главам госкомпаний в Украине ограничили зарплаты: лимит превышает миллион гривен в месяц

3 марта, 16:51

Ксения Капустинская

Также Кабмин установил условия для выплат членам наблюдательных советов

После того, как министрам в Украине ограничили размер зарплат, Кабинет министров также установил предельный размер месячной заработной платы для руководителей государственных компаний. Лимит составил 1,25 млн гривен, говорится в постановлении правительства №141 от 5 февраля.

Документ также устанавливает условия выплат членам наблюдательных советов – их зарплатный "потолок" привязывается к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала. Так, если выручка же госкомпании составит менее 1 млрд гривен, то ограничение будет – пять средних зарплат по отрасли; при выручке от 1 до 3 млрд гривен – до 10 зарплат, от 3 до 10 млрд гривен – до 15 зарплат; от 10 до 20 млрд гривен – до 18 зарплат, более 20 млрд гривен – до 22 зарплат.

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В связи с введением новых ограничений Кабмин рекомендует госкомпаниям перезаключить контракты с их руководителями.

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Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук уточнял, что зарплата министров и их заместителей теперь будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Кроме того, недавно в Верховной Раде предложили законодательно ограничить зарплаты депутатам и министрам на уровне 47,2 тысячи гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Кабинет министров ограничения госкомпании лимиты

Источник: УНИАН

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