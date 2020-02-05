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Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали

5 февраля, 10:15

Выплаты руководителям министерств привязывают к средней зарплате

/ Фото: Кабинет министров Украины

После того, как президент Владимир Зеленский поддержал идею ограничить зарплаты и премии руководителям министерств, правительство приняло решение об упорядочении таких выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

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Гончарук уточнил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

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Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", – добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Это решение связано со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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