Глобальное потепление ударило по российскому "Газпрому" – СМИ

Природный газ все больше приобретает в Европе характер сезонного товара

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Глобальное потепление ударило по российскому "Газпрому" – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg 2019-04-04T16:20:53+03:00 Экономика Природный газ все больше приобретает в Европе характер сезонного товара

У "Газпрома", в котором произошли кадровые перестановки, в 2019 году падает экспорт в дальнее зарубежье. Поставки газа в первом квартале снизились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18%. Об этом свидетельствуют данные российского госконцерна.

Столь значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, являющегося для "Газпрома" основным рынком сбыта. Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, занимающей пока второе место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией, пишет Deutsche Welle.

"Все более серьезной проблемой для российской компании представляется теплая погода в Европе. И дело тут не только и даже не столько в нынешней зиме. Она, несомненно, уже серьезно подпортила отчетность "Газпрома" за весь 2019 год. Ведь из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в первом квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе", – отмечает издание.

В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40%, а за год до этого данный показатель составлял менее 19%. Следовательно, импортерам во втором и третьем кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы вновь полностью заполнить хранилища.

"Все это неминуемо скажется на валовых показателях и валютной выручке "Газпрома". Однако после двух лет с рекордными объемами экспорта и небывало высокой чистой прибыли по итогам 2018 года (подсчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета) один неудачный год для концерна, в общем-то, не беда. ... Но что будет, если нынешняя теплая погода в Европе, когда в Германии, к примеру, уже в середине февраля температура поднималась днем до 20 градусов, а в марте достигала 23 градусов, повториться в ближайшую зиму? И в последующие годы?", – говорится в материале.

Возникает ситуация, когда, с одной стороны, природный газ все больше приобретает в Европе характер сезонного, зимнего товара: он идет сейчас преимущественно на отопление, тогда как его роль в европейской электроэнергетике в этом десятилетии существенно снизилась. Падение значения в ЕС газовых электростанций объясняется как бурным развитием возобновляемой энергетики, в том числе на важнейшем для "Газпрома" немецком рынке, так и усиленным использованием угля, вызванным значительным снижением мировых цен на него.

"Если глобальное потепление оборачивается для "Газпрома" убытками, то борьба Евросоюза с изменением климата может стабилизировать и даже увеличить спрос на продукцию российского госконцерна на его важнейшем рынке сбыта", – резюмирует издание.

Напомним, ранее "Газпром" нацелился на рекордный экспорт газа в Европу. А доля российского газа на европейском рынке составляет уже около 35%. Крупнейшим клиентом "Газпрома" в ЕС остается Германия, а крупнейшими странами по темпам прироста закупок стали Турция и Австрия. В пятерку крупнейших покупателей газа у России входит также Италия и Великобритания. Но, в отличие от других клиентов российского монополиста, Соединенное Королевство сократило энергетическую зависимость от РФ в 2017 году по сравнению с 2016 годом – почти на 8%.

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