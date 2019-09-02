Годами "кошмарили" бизнес: Кабмин ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров на первом заседании, которое состоялось 2 сентября, ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Несмотря на свое название, эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот систематически не давала предпринимателям работать… Все, что они практически делали, это годами "кошмарили" бизнес по уже существующим отработанным схемам", – сообщил глава правительства.

Премьер пообещал уничтожить эти схемы, а также заявил об ожиданиях, что парламент поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений.

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О решении Кабмина относительно экономического подразделения Нацполиции также написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Правительство поддержало инициативу МВД Украины о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передачу наших специалистов в Службу финансовых расследований. СФР станет аналитическим центром, который привлечет лучшие кадры из всех ведомств", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский назначил ответственных за подготовку к принятию закона о СФР. Это председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев.

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