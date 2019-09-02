Первое заседание нового Кабмина: онлайн трансляция

Заседание Кабинета министров Украина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука началось в 14:00 после совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в течение пяти лет по меньшей мере на 40% является главным вызовом для нового Кабинета министров.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов, сообщает Правительственный портал.

"Цель моей команды – добиться роста экономики минимум на 40% в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около 1 млн рабочих мест", – заявил премьер.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина 281 голосом.

Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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