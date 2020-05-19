Что будет с новым урожаем: в Офисе президента обсуждают проблемы аграриев

Украинские агропредприятия получили все ресурсы для посевной даже во время чрезвычайной ситуации

В этом году посевная кампания прошла в штатном режиме. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко после третьей рабочей встречи в Офисе президента с представителями агропромышленного комплекса по вопросам продовольственной безопасности.

В совещании также приняли участие уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, а также представители профильных ассоциаций.

"На фоне чрезвычайной ситуации удалось обеспечить всеми необходимыми ресурсами (горючее, удобрения, техника) украинские агропредприятия в полном объеме. Сегодня достигнута главная цель – заложены все предпосылки для урожая-2020", – сказал Устенко.

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Аграрии обратили внимание на то, что на фоне экономических проблем из-за эпидемии коронавируса обостряется вопрос финансовых ресурсов для фермерских хозяйств. Также вызывает беспокойство гибель около 5-8% озимых посевов. Самые большие потери, по информации представителей АПК, – в Одесской области, где погибла почти половина общих посевов.

По мнению аграриев, Украине стоит обратиться к некоторым практикам стимулирования национального производства сельхозтехники и минеральных удобрений.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметил, что в настоящий момент разрабатывается механизм компенсации по кредитным ставкам для аграриев.

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Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко анонсировал законопроект о налогообложении земли.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Всемирные карантинные меры уже привели к тому, что начались сбои в работе глобальной системы снабжения продовольствием. Пока наиболее заметны две проблемы: в логистике, так как разорваны цепочки доставки грузов, и в животноводстве – во многих странах мира появились большие сложности с закупкой и доставкой кормов. В будущем, по оценкам экономистов, мир ждет рост цен на основные продукты питания и их дефицит.

Пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды, прежде всего поливной, без которой не вырастить урожай, становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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