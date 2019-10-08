Гончарук о бюджете-2020: Расходы на оборону вырастут, а не сократятся

Кабинет министров не планирует в 2020 году сокращать расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой.
По его словам, информация, что правительство якобы намерено уменьшить эти расходы, не соответствует действительности.
"Это неправда. Очень четкий месседж. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", – сказал Гончарук.
Премьер-министр добавил, что в реальных цифрах эти расходы вырастут до 136,6 млрд грн, тогда как годом ранее они были на уровне 101,7 млрд грн.
"Эта позиция очень четко проговорена с президентом, поэтому и Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство определенно не собираются уменьшать расходы на оборону. Пока Украина находится в ситуации и под влиянием агрессии извне, об уменьшении расходов на оборону или уменьшении стандартов обеспечения людей, которые защищают каждый день нашу землю, речь идти не может ни в коем случае", – заверил Гончарук.
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