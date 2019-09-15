Маркарова назвала сумму оборонного бюджета на 2020 год

Разница в сравнении с 2019 годом будет в несколько десятков миллиардов

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 миллиардов гривен. Об этом она сказала во время презентации госбюджета Украины на брифинге.

По ее словам, сектор безопасности и обороны – это один из приоритетов будущего госбюджета.

"Это один из самых больших приоритетов. 245,8 млрд грн в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Не вся эта цифра перераспределена по конкретным распорядителям", – сказала Маркарова.

Она отметила, что в новом бюджете есть отдельная новая статья, которой ранее не было. Это те средства, которые должен был перераспределить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), но этого не сделали до подачи проекта бюджета.

"Мы эти средства заложили в бюджете, а ко второму чтению, после получения решения СНБО, мы их перераспределим дополнительно на всех распорядителей", – добавила министр.

Как сообщали новости "Сегодня", в бюджете-2019 на армию выделили 211,9 млрд грн. В бюджете было предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону.

Напомним, пленарное заседание Рады в ноябре 2018 года, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Читайте подробнее, как принимался бюджет Украины на 2019 год.

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