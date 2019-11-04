Гончарук обратился к Эстонии из-за "Северного потока – 2"

Свой призыв украинский премьер озвучил на встрече с главой эстонского МИД

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие реализации газопровода "Северный поток – 2", в том числе путем скоординированных действий стран-членов Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Призыв украинского премьера прозвучал во время двусторонней встречи, состоявшейся 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока – 2" для энергетической безопасности Европы", – сказал Гончарук.

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В ответ Рейнсалу отметил важность этого вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия, чтобы противодействовать строительству газопровода.

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Новости "Сегодня" писали, что в конце октября Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Копенгагена в пользу Москвы по строительству "Северного потока – 2" ослабляет Европу и усиливает Россию.

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