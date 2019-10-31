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Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку – 2"

31 октября, 13:29

Датчане какое-то время противились строительству российского газопровода, но, в конце концов, сдались

Фото: facebook.comsluga95

Фото: facebook.comsluga95

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Дании в пользу Москвы по строительству "Северного потока – 2" ослабляет Европу и усиливает Россию. Об этом он сказал на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

По его словам, правительство Украины было готово к такому решению датчан.

"Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства. Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Дания разрешила строительство "Северного потока – 2". Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

На решение Дании уже отреагировали в МИД Украины. Киев рассчитывает на твердую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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Дания Владимир Зеленский Северный поток 2

Источник: Сегодня

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