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Гончарук объяснил, почему рухнула цена бензина и дизтоплива

30 января, 21:56

Борьба с незаконными АЗС привела к падению цены горючего на 2 грн, говорит Гончарук

/ Фото: СБУ

Борьба фискалов и и силовиков с незаконными АЗС и коммуникация с официальными участниками рынка автомобильного горючего в Украине дала возможность снизить за месяц цену бензина и дизтоплива в среднем на 2 грн.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук на совещании с главами областных государственных администраций.

"Что изменилось в простых цифрах? Например, ежедневные расходы украинцев на горючее уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц", – сказал премьер.

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Он добавил, что за месяц официальные продажи горючего увеличились в среднем на 6%.

"Это означает, что увеличилось и количество налогов, которые платят в бюджет. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской, объемы продаж топлива увеличились на 15%. Еще в трех – Винницкой, Днепропетровской и Черкасской – на 14%", – отметил Гончарук.

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Фото: rawpixel.com/Freepik

Премьер сообщил, что совместно с правоохранителями и органами контроля отработаны почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть получила лицензии на официальную работу.

Напомним, нелегальные заправки в Украине массово закрывают по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, который поставил дедлайн по противодействию незаконной торговле горючим – 9 января 2020 года.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что сети автозаправочных станций Украины снизили цены на бензин и дизельпосле встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. На той же встрече Зеленский пообещал "белым" АЗС, что все нелегальные заправки будут закрыты.

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бензин дизель АЗС снижение цен дизельное топливо Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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