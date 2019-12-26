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Гончарук поручил силовикам разобраться с нелегальными АЗС

26 декабря, 20:23

«Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще», - Гончарук

/ Фото: Pixabay

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе и силовикам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

Об этом он заявил в Telegram-канале.

"Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС и правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", – заметил он.

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По его словам, уже сейчас демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

"Представители АЗС обсуждали с президентом Владимиром Зеленским вопрос снижения цен на топливо из-за укрепления курса гривны. Речь идет о снижении реальной цены, а не об "акционных" предложениях в сетевых программах лояльности", – резюмировал Гончарук.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, что ранее сети автозаправочных станций Украины вновь снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря.

Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 гривен за литр (15-17%), хотя в целом цены в первые недели декабря снизились лишь на 1 грн/л.

Эксперты топливного рынка уверены, что цены на бензин еще снизятся.

Кроме того, в виде "пряника" для трейдеров на 14 января было анонсировано расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. Они, напомним, отнимают около 25% рынка топлива и при этом продают "бодягу" и не платят налоги в бюджет.

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лицензия нелегально Украина АЗС ГФС Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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