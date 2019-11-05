Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

Гончарук отреагировал на слухи о срыве программы МВФ

5 ноября, 15:43

Премьер-министр прокомментировал публикации в западных СМИ

/ Фото: AFP

Информация зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы не соответствует действительности. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее анонсировал визит миссии МВФ в Киев.

"Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", – сказал Гончарук.

Он также отметил: кредитор хочет быть уверен в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, выведенные из обанкротившихся банков.

Реклама

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры, работа продолжается, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", – добавил премьер.

В тренде
"Нафтогаз" готов снизить сумму иска против "Газпрома": названо условие

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переговоры Украина МВФ миссия МВФ Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019Экономика
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"Украина
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...