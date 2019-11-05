Гончарук отреагировал на слухи о срыве программы МВФ

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Информация зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы не соответствует действительности. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее анонсировал визит миссии МВФ в Киев.

"Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", – сказал Гончарук.

Он также отметил: кредитор хочет быть уверен в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, выведенные из обанкротившихся банков.

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"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры, работа продолжается, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами", – добавил премьер.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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