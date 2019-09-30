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Гончарук пообещал убрать игровые автоматы с улиц

30 сентября, 15:11

Законопроект о легализации казино одобрил Кабмин, документ скоро внесут в Раду

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров намерен "убрать игровые залы и автоматы с украинских улиц". Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя законопроект о легализации казино.

По его словам, правительство разработало соответствующий документ по поручению президента Владимира Зеленского.

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"Это десятки тысяч поломанных человеческих жизней. И мы хотим, чтобы эта история прекратилась в Украине. В цивилизованных странах такого нет, и у нас не будет. Это не значит, что игорного бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно, это должно быть цивилизованно, с бухгалтерией. В законопроекте подробно описано, как мы планируем это урегулировать", – сказал он.

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Новости "Сегодня" писали, что Кабмин одобрил проект закона о легализации казино 29 сентября и в ближайшее время намерен внести документ в Верховную Раду.

Эксперты по-разному оценили идею Зеленского. Специалисты видят в инициативе главы государстваи плюсы, и минусы. Сам игорный бизнес находится вне правового поля в Украине с 2009 года.

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Кабмин игорный бизнес игровые автоматы Гончарук

Источник: Сегодня

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