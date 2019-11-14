Гончарук поставил важную задачу по приватизации и дал срок до конца года

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Министерства и другие центральные органы власти должны ускорить подготовку и до конца 2019 года передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

Соответствующее поручение дал сегодня, 14 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает правительственный портал. Ранее Кабинет министров предусмотрел в госбюджете-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн.

"Приватизация – это очень важный антикоррупционный фактор, потому что на государственных предприятиях прибыли "приватизировали" уже давно, а убытки регулярно оставляли государству. Чем больше объектов удастся реализовать, тем меньше будет одалживать государство. Итак, приватизация – это скорость и доверие, поэтому все должно проходить прозрачно", – сказал он.

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Гончарук назвал приватизацию важным общественным процессом, поэтому все процедуры подготовки и продажи имущества должны происходить на открытых конкурсных процедурах.

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"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что в октябре президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами ФГИУ для приватизации, а в ноябре – поручил до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

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