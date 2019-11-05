Сколько Украина заработает на приватизации в 2020 году: Гончарук раскрыл сумму

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров предусмотрел в проекте бюджета-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн – по шесть миллиардов от продажи объектов большой и малой приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Мы будем передавать предприятия, которые являются неэффективными, эффективным собственникам, чтобы они на базе этих объектов создавали рабочие места и создавали жизнеспособные предприятия", – сказал Гончарук.

Он также добавил, что приватизация должна стать одним из драйверов привлечения инвестиций.

Реклама

Напомним, 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении.

Также сообщалось, что 28 октября президент Владимир Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр". После нового года Государственное управление делами обещает направить на приватизацию еще девять объектов. Что именно хочет продать Офис президента, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама