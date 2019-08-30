Гончарук: Правительство не должно вмешиваться админрешениями в ценообразование, даже на энергоносители

По словам премьер-министра, когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к коррупции и популизму

Алексей Гончарук. Фото: AFP / SERGEI SUPINSKY

Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым Кабинетом министров и Международным валютным фондом.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь.

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"Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", – сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждаются, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

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Напомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках. В частности, глава профильного комитета в Верховной Раде Андрей Герус заявлял о необходимости снижения цен на электроэнергию на конкурентных биржевых сегментах рынка путем установления прайс-кепа (граничной цены) на 15-20% ниже действующего ограничения.

Ранее Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, дал прогноз по ценам на газ в отопительный сезон. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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