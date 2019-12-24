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Гончарук рассказал, как будут финансировать вузы в следующем году

24 декабря, 15:22

Уже с января будет работать формульный подход, сообщил премьер-министр

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины намерен финансировать университеты в зависимости от результатов их деятельности уже с января 2020 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук .

"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", – написал глава правительства.

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Премьер добавил, что правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов

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"Это позволит улучшить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов", - написал Алексей Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто в сфере образования станет богаче .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому" .

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вузы высшее образование Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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