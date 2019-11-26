Гончарук рассказал, сколько государство планирует получить от приватизации

В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство передало на приватизацию еще 76 государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. В общем передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", – прокомментировал передачу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Как сообщается, 339 государственных объектов передали из Минэкономразвития, другие 76 поступили из Минекоенерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами – в целом от 6 ведомств.

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Ранее сообщалось, что министерства и другие центральные органы власти должны ускорить подготовку и до конца 2019 года передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Соответствующее поручение дал 14 ноября премьер-министр Алексей Гончарук

Новости "Сегодня" писали, что в октябре президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами ФГИУ для приватизации, а в ноябре – поручил до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

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