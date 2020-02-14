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Гончарук: Украинцы заплатят за газ меньше, чем прошлой зимой

14 февраля, 23:23

Ппремьер-министр опубликовал сравнительную схему, на которой изображена разница между платежками за январь, которые украинцы получали в 2019 и 2020 годах

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

В течение текущего отопительного сезона жители Украины потратят на газ и отопление меньше, чем год назад.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"..

"Когда мы говорим, что нам этой зимой удалось значительно снизить затраты на тепло и на газ, мы это сравниваем с прошлой зимой. Такие затраты значительно меньше. Это не только потому, что теплая зима. Есть много объективных факторов, которые на это влияют", – рассказал глава Кабмина.

Он отметил, что по оценке правительства, в текущем отопительном сезоне украинцы заплатят за газ и отопление меньше, чем год назад.

"Действительно удалось за декабрь месяц для подавляющего большинства украинцев значительно снизить цену на тепло и на газ. Это свершившийся зафиксированный факт. За январь платежка увеличилась по сравнению с декабрем. Это вызвано объективными факторами цены газа. Но в феврале у людей платежка снова уменьшится, что является следствием ценовых колебаний", – отметил премьер-министр.

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Кроме того, премьер-министр опубликовал сравнительную схему, на которой изображена разница между платежками за январь, которые украинцы получали в 2019 и 2020 годах. Так, наибольшая разница в платежках индивидуальных пользователей зафиксирована в Одесской области и составляет -59%.

Напомним, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Новости "Сегодня" ранее разбирались, зачем ввели две платежки за газ и почему по ним обеим нужно платить вовремя:

При этом украинцам уже вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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газ ЖКХ украинцы платежи Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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