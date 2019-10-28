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Гончарук встретился с вице-президентом Европейского инвестбанка: подробности

28 октября, 15:19

Европейский инвестиционный банк - один из важнейших партнеров украинского правительства

Алексей Гончарук и Вазил Гудак

Алексей Гончарук и Вазил Гудак / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазил Гудак обсудили расширение портфолио проектов, которые осуществляются в Украине при поддержке ЕИБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Европейский инвестиционный банк – один из важнейших партнеров украинского правительства. В частности, общая сумма кредитования, которую мы получили в рамках проектов развития государственного управления – 5,9 млрд евро", - сказал Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук отметил, что правительство Украины открыто к сотрудничеству в рамках проекта "Европейские дороги III", программы развития профессионально-технического образования, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Борисполь" и инвестиционной программы компании "Укрпочта".

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Глава украинского правительства также выразил надежду, что программы сотрудничества будут включать поддержку малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, в частности системы общественного транспорта, а также повышение энергоэффективности.

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Также Алексей Гончарук приветствовал подписание трехстороннего меморандума между правительством Франции, ЕИБ и Мариуполь о сотрудничестве в рамках проекта водоочистки и водоснабжения Мариуполя, которое состоится 29 октября 2019 года в Мариуполе на инвестиционном форуме.

Ранее Алексей Гончарук отметил, что Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, однако позиция страны остается низкой. По его словам, цель правительства – довести Украину до ТОП-10 рейтинга за три года.

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Украина ЕИБ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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