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"Горящих" туров не будет: чего ждать от цен на путевки в 2020-м

3 июня, 11:06

Ксения Капустинская , Виталий Андроник

Эксперты в области туризма рассказали о ситуации

Туроператоры готовятся отправлять украинцев на отдых с 1 июля. Уже несколько стран заявили о готовности принимать украинских туристов. Однако люди могут ощутить повышение цен на путевки за счет того, что не будет акционных предложений, говорят эксперты. Впрочем, себестоимость обычных туров вряд ли изменится.

"Большинство отелей не будут повышать цены, поскольку им надо получить туристов. Но наши туристы могут почувствовать подорожание из-за отсутствия горячих предложений. Но, если мы говорим о себестоимости, то она для туриста практически не меняется", – отмечает руководитель Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

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В целом туристические цены будет регулировать рынок. То есть если спрос будет выше, чем предложение – цены будут расти, если наоборот – падать.

"Однозначно цены не будут меньше, чем в прошлом году, потому что затраты выросли: нужно закупить дополнительно дезинфекторы, маски, увеличить число персонала. Поэтому, действительно, есть основание повышать цены. Но этого никто не будет делать, чтобы получить хотя бы что-то", – объясняет директор офиса сетевого турагентства Виктория Лонская.

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По словам Лонской, более половины клиентов готовы уже летом использовать туры, перенесенные из-за карантина. Часть планирует в этом году отдыхать в Украине, а некоторые наблюдают за ситуацией. Лишь немногие клиенты перенесли туры на следующий год.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Граница открывается: где украинцы смогут провести летний отпуск и что предлагают турагентства".

А о том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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