Летний отпуск-2020: когда откроют границы и сможем ли полететь на море

С приближением лета все больше украинцев интересуются, как и где планировать свой отпуск и планировать ли вообще. Когда откроют границы? Какие страны могут ввести для туристов "паспорт здоровья" с отметкой об отсутствии COVID-19? Как соблюдать социальную дистанцию в самолетах, отелях и на пляже? В Кабмине уже заявили, что возобновление авиасообщения начнут с 15 июня. Но все будет зависеть от снятия запретов на въезд иностранцев в других странах, а также от массовости тестирования на COVID-19 в самой Украине, ведь пока киевские аэропорты, по рейтингу Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), причислены к районам с высоким риском заражения коронавирусом.

Новые правила полетов

В статье "Открытие воздушных ворот Украины: когда летим за границу и можно ли сейчас покупать билеты" сайт "Сегодня" уже писал, что даже на период жесткого карантина, когда все границы были наглухо закрыты, некоторые украинские и европейские авиакомпании продажу билетов не останавливали. Правда, после публикаций в СМИ украинская МАУ все же закрыла бронь авиабилетов до 1 июля.

Наиболее популярные среди украинцев направления – Турция, Италия, Испания, Греция и Хорватия. Сейчас разные поисковики уже на 16 июня выдают рейсы в Рим, Барселону, Анталию и Загреб. Правда, с пересадками. А вот в Афины венгерский Wizz Air предлагает прямой перелет из Киева (Жуляны) за 2609 грн, хотя официально ни Греция, ни Украина еще не объявляли об открытии границ. Правда, Wizz Air чуть ли не единственная авиакомпания, которая даже на время жесткого карантина не приостанавливала продажу авиабилетов.

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Недавно популярный лоукостер Ryanair возобновил возможность покупки билетов на рейсы из Украины. К примеру, полететь в Барселону (Испания) можно начиная с 21 июня за 86 евро (2550 грн) и выше.

А вот на Кипр Ryanair открыл перелеты лишь с июля. Билет на 5 июля обойдется в 129 евро (3824 грн). К слову, правительство Кипра пообещало всем туристам, которые приедут к ним отдыхать и подхватят COVID-19, оплатить проживание, питание, госпитализацию и лечение. Кипр готов открыть свои границы для туристов уже с 16 июня, но всех въезжающих обяжут предъявлять справку об отсутствии COVID-19, сделанную за последние 72 часа.

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Кабмин и АМКУ неоднократно предостерегали украинцев от покупки авиабилетов до официального возобновления международного авиасообщения. Агентство авиационной безопасности ЕС и Европейский центр предотвращения и контроля заболеваний уже обнародовали свои рекомендации к полетам на 28 страницах. Частично об этом сайт "Сегодня" уже писал в статье "Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня".

Помимо обязательного температурного скрининга до посадки, весь полет пассажиры и экипаж должны будут сидеть в масках. К примеру, на внутренних перелетах в Индии пошли еще дальше. Там пассажирам выдают маски с защитным экраном.

В туалет – только по предварительному разрешению бортпроводников, чтобы не создавать очереди в проходах. Ryanair на своем официальном сайте также просит путешествующих в июле-августе заполнять анкеты, в которых нужно указать продолжительность посещения страны и точный адрес пребывания. Также в ЕС идут дискуссии, стоит ли обязать авиакомпании не продавать места посередине, чтобы в самолете соблюдалась социальная дистанция. Но это сразу же скажется на цене билетов, поэтому решение пока не приняли.

Туристов принимать не спешат

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В серии публикаций и интервью сайт "Сегодня" писал, планировать ли украинцам этим летом отпуск в Италии и Испании. По словам посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, скорее всего, сначала официальный Рим возобновит внутренний туризм, затем откроет границы для граждан ЕС (с 3 июня для всех граждан Шенгенской зоны), и только потом будет думать о туристах из третьих стран.

Итальянские эксперты в комментариях Forbes напоминают, что пока внешние границы ЕС закрыты до 15 июня. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в самой Италии, так и в других странах. На данный момент в Италии идет бурная дискуссия, как фильтровать въезжающих из США (где уже зарегистрировано 1,7 млн случаев заражения), хоть Штаты и провели более 10 млн тестов (около 300 тыс тестов в день). В Украине же по состоянию на 27 мая провели чуть более 312 тыс. тестов.

Правительство Испании и вовсе в пятый раз продлило до 7 июня режим чрезвычайного положения. При этом с 15 мая официальный Мадрид ввел обязательную 14-дневную обсервацию для всех въезжающих.

"Мне приходилось слышать, что такое решение не предусмотрено, в частности, теми рекомендациями, которые 13 мая были обнародованы Еврокомиссией. Среди них нет 14-дневной обсервации. Также велись дискуссии, что принятое в Испании решение ставит в неравные возможности ту же туристическую отрасль страны, так как вряд ли вы найдете туриста, который едет отдохнуть на месяц, половину из которого он проведет где-то в обсервации", – сказал в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

На днях в правительстве Испании заявили, что с июля откроют страну для иностранных туристов и отменят обязательный 14-дневный карантин. Но с оговорками. Как со странами Шенгена, так и с третьими странами официальный Мадрид предлагает организовать специальные воздушные мосты – прямые чартеры для туристов из наименее зараженных стран без пересадок.

С Турцией у нашего правительства отдельный переговорный трек о турсезоне-2020 на уровне замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара и посла Турции в Украине Ягмура Гулдере. Даты открытия турецких границ для украинцев называются разные – от 15 июня до середины июля. На данный момент официальная Анкара ведет переговоры с 70 странами о согласовании международных требований к авиакомпаниям, аэропортам, отелям, барам, ресторанам и другим объектам туристической инфраструктуры, которым будут выдаваться "ваучеры здоровья". Все иностранные туристы, которые будут прибывать в турецкие аэропорты (их перечень уже определен) и в течение последних 72 часов не тестировались на COVID-19, пройдут тестирование прямо в аэропорту. Правда, пока непонятно, какие это будут тесты и кто их будет оплачивать. А тем временем на пляжах популярного турецкого курорта Анталия устанавливают разметку, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

Балканские страны – Хорватия, Черногория, Болгария и Греция – также одно из популярных направлений летнего отдыха среди украинцев. Везде рекордно низкий уровень заболеваемости, а Черногория и вовсе заявила, что победила коронавирус и стала первой страной в ЕС без зараженных COVID-19.

С июля Греция откроет свои границы на въезд для иностранных туристов. Но в каждом отдельном случае правительство будет оценивать показатели заболеваемости коронавирусом в той или иной стране и принимать решение в ручном режиме. По словам эксперта по международным вопросам Наталии Ищенко, Балканские страны хотят пускать туристов из стран, где, по их мнению, ситуация с эпидемией находится под контролем – это низкий уровень заболеваемости, высокий уровень тестирования и контроль за очагами заболеваний.

"Украина категорически не подпадает под эти критерии. Но всем советую смотреть официальные правительственные сайты стран, куда вы хотите ехать. Что касается каждой из стран, то Греция сразу сказала, что при въезде в страну карантина не будет, людей выборочно протестируют на коронавирус, но каким образом, пока не объясняют. Черногория карантин (28 дней) пока не отменила. Но при этом рестораторы и владельцы гостиниц в Черногории говорят, что ждут украинских туристов. Хорватия карантин отменила, но при въезде нужно установить приложение, которое, фактически, как средство слежения. Словения обязует всех говорить адрес, куда едешь. К примеру, у них открыты границы для хорватов, но при этом они должны говорить, куда едут", – сказала сайту "Сегодня" Наталия Ищенко.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что свои границы для украинцев Грузия планирует открыть с 1 июля:

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