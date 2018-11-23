"За" и "против" госбюджета-2019: как проголосовали народные депутаты

Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку документа

Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2019 год. "За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов, "против" – 28, воздержались 22 парламентария.

Фракция БПП дала 109 голосов, против проголосовал лишь нардеп Сергей Каплин.

Во фракции "Народный фронт" поддержали бюджет 73 парламентария.

17 голосов дали внефрационные депутаты, 23 голоса – группа "Партия "Возрождение". Из группы "Воля народа" "за" проголосовали 17 нардепов.

Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.

Напомним, доходы бюджета на 2019 год предусмотрены сумме 1,026 трлн грн, расходы – в сумме 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита бюджета – 89,9 млрд грн, то есть 2,3% ВВП. Доходы были увеличены на 17,7 млрд грн, при этом на ту же сумму сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

Это стало возможно благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые Рада уже приняла в первом чтении. Новшества предусматривают повышение некоторых налогов и введения лимита на посылки. Также учитываются последствия принятия законов о растаможке авто – легализация "евроблях", по расчетам, пополнит казну на миллиард гривен.

В целом рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. Минимальная зарплата предусмотрена на уровне 4173 грн.