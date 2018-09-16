Госбюджет-2019: ремонт местных дорог и реформа экстренной медицины

В субботу, 15 сентября, в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект о государственном бюджете на 2019 год – №9000. Самого текста документа на портале ВР еще нет, однако вечером 14 сентября премьер публично представил законопроект на заседании Кабмина. В своей презентации он назвал некоторые основные цифры бюджета страны на будущий год.

В презентации проект назван "Бюджет розбудови країни", и это название красноречиво свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине в следующем году должна улучшаться. Мы проанализировали показатели, названные премьером.

Рост ВВП – 3%

Такой же показатель роста экономики был заложен в бюджете на 2018 год, и, по словам премьер-министра Украины, он оказался перевыполнен. По итогам II квартала рост ВВП составлял 3,6%. Тем не менее план на будующий год решили не увеличивать, хотя допускают, что он также будет перевыполнен. А вот на последующие годы – на среднесрочную перспективу – правительство Владимира Гройсмана предсказывает рост ВВП на 5-7%.

Инфляция – 7,4%

В бюджете на текущий год предусмотрено, что к концу декабря инфляция замедлится до 9,9% (уровень подорожания основных групп товаров и услуг за 12 месяцев). Напомним, к декабрю 2017-го годовая инфляция составляла 13,7%. Пока – с начала текущего года по конец августа – инфляция составляет 3,6%. А если сравнивать с августа 2017 по август 2018-го – 9%. Осенью инфляция традиционно ускоряется.

Внешний долг – 52,2%

По мнению экономистов, соотношение внешнего долга и ВВП – очень важный показатель, поскольку именно он, а не сам размер долга, дает представление о том, насколько тяжелым (или наоборот) является долговая нагрузка на бюджет той или иной страны. "Критической точкой" считается показатель в 60%, т. е. если государственный долг страны выше, это риск для ее финансовой стабильности и экономики.

Как заявил на презентации госбюджета премьер, стратегией правительства, заложенной в госбюджет на 2019 год, является уменьшение госдолга по отношению к ВВП. При этом в презентации госбюджета-2019 значилось, что в текущем году соотношение долга к ВВП снизится до безопасных 60%, в следующем году оно будет составлять 52,2%, а в 2020-м – 49%.

Если по итогам 2018 года ВВП действительно вырастет, допустим, на 3,5%, его номинальный размер составит порядка 3,1 трлн грн. Государственный и гарантированный государством долг, по последним данным Минфина (на конец июля) составляет 2 трлн 25 млрд грн. То есть на сегодня соотношение долга к ВВП – порядка 65%, т. е. еще выше критической отметки. И пусть до конца года Украина выплатит положенные суммы по долговым обязательствам , уменьшив свой долг, однако, если МВФ и Евросоюз выделят Украине обещанные кредиты, сумма долга снова вырастет. Удастся ли на конец года уменьшить показатель до 60% – точно станет известно не раньше весны 2019 года, когда подведет итоги Укрстат.

Напомним, что общая сумма внешнего долга Украины, с учетом долгов предприятий и организаций, равняется 113 млрд долларов в текущих ценах, и соотношение с ВВП составляет порядка 106%.

Доходы – 1 трлн 292 млрд грн

В следующем году доходы сводного бюджета (с учетом местных бюджетов) должны вырасти на 130 млрд грн и составить почти 1,3 млрд грн, говорится в презентации. Основные источники наполнения бюджета в презентации не были названы. Зато говорилось о том, на что будет потрачена эта рекордная для Украины сумма.

Армия – приоритет №1

На повышение обороноспособности и оборону страны в 2019 году планируется выделить 209,5 млрд грн. Это на 31,5 млрд грн больше, чем в текущем году. Больше половины всех расходов – 108,3 млрд – пойдет на зарплаты военным. По словам премьера, минимальная зарплата военнослужащего в 2019 году будет составлять не меньше 10 тыс. грн. Других военизированных служб (полиции, "чрезвычайщиков" и др.) – не меньше 9 тыс. грн.

На энергонезависимость и энергоэффективность – более 6 млрд грн

Свыше 2,3 млрд грн в следующем году из бюджета планируют выделить на модернизацию украинских шахт. 713 млн грн – на реконструкцию гидроэлектростанций.

1,6 млрд грн закладывается в бюджете на работу Фонда энергоэффективности, который, напомним, будет выдавать кредиты на работы, связанные со снижением потребления энергии и экономией тепла. Еще 400 млн грн закладывается исключительно на "теплые кредиты".

В дороги "закопают" 56 млрд грн

Премьер назвал дороги "сосудами украинской экономики". И в следующем году в Украине планируют наконец начать обновлять "сосуды", связывающие районные центры между собой и с облцентром. На развитие этих дорог местного значения хотят потратить 17,7 млрд грн, т. е. почти треть всех "дорожных" денег.

В бюджете текущего года на строительство и ремонт дорог было предусмотрено порядка 47 млрд грн, из них 11 млрд – на дороги местного значения.

Более 2,5 млрд в проекте бюджета-2019 заложено на повышение безопасности на дорогах: разметку, дорожные знаки, пешеходные переходы и т.п.

Минималка и пенсии вырастут

Размер минимальной зарплаты Кабмин предлагает повысить с 1 января 2019 года до 4172 грн. Сегодня она составляет 3723 грн. Увеличить "минималку" до 4000-4200 намеревались еще летом или осенью 2018 года. Но в бюджете не хватило ресурсов.

В 2019 году также будут проиндексированы пенсии. Их обещают повышать одновременно с прожиточным минимумом.

Что получат "социальные" министерства

На образование в 2019 году планируется выделить 242 млрд грн – на 27,8 млрд грн больше, чем в текущем году. Здравоохранение получит 92,3 млрд грн – на 9,5 млрд больше. Увеличение расходов, таким образом, составляет порядка 11%. Из которых, напомним, 7,4% "съест" инфляция.

Основным проектом 2019 года в области здравоохранения Кабмин называет реформу экстренной медицинской помощи. Из госбюджета на нее будет выделено 1 млрд грн, еще столько же, по расчетам правительства, суммарно выделят местные бюджеты. По словам премьера, реализация проекта начнется в 5-6 "пилотных" областях, где на выделенные на реформу деньги проведут обучение персонала, улучшат материальное обеспечение служб экстренной медпомощи и повысят зарплату врачам.

Еще одной важной новацией в области медицины станет возврат бесплатных анализов. Как заявил Владимир Гройсман, бесплатными анализы станут для тех, кто будет иметь направление от врача первичного звена медицины. На компенсацию стоимости анализов в госбюджете хотят заложить 2 млрд грн.