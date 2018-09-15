В Раде зарегистрировали законопроект о госбюджете на 2019 год

Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Соответствующая информация появилась сегодня, 15 сентября, на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован под номером № 9000 и был передан на рассмотрение. Сам текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Как известно, 14 сентября, Кабмин принял проект государственного бюджета на 2019 год.

Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также призвал "не раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами".

Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

По словам премьер-министра, проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.