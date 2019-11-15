Госбюджет-2020: рекордно ранний и с расчетом на перевыполнение

Составители бюджета признали, что пока «чуда не случилось», но явно ждут его в следующем году

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На утреннем заседании Верховной Рады 14 ноября проект закона о государственном бюджете на 2020 год был принят во втором чтении и в целом. В целом обсуждение доработанного проекта и голосование были на удивление короткими и спокойными. По крайней мере если сравнивать со многими предыдущими годами.

Как заметила, презентуя проект госбюджета, глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова, "никогда еще главный финансовый документ страны не принимался так рано – как по календарю, так и по времени суток".

Если вспомнить, обычно окончательное принятие госбюджета происходило, что называется, "под елочку" – в конце декабря. Причем прения продолжались до поздней ночи, если не до утра. Например, госбюджет на 2015 год был принят 29 декабря около 4 часов утра. Госбюджет 2016-го – 25 декабря и тоже после 4-х утра. Голосование за бюджет на 2017-й происходило уже около 5 часов утра. Затем, в принципе, пошла тенденция на более раннее принятие бюджета. Но только по календарю. Госбюджет на 2018 год проголосовали 7 декабря около полуночи, а вот бюджет на 2019-й – рекордно рано по дате, 23 ноября, но рекордно поздно по времени – около 6 часов утра. Так что по сравнению с такими драматическими ночными голосованиями госбюджет-2020, который был принят 14 ноября около 2 часов дня, после всего 4-часового обсуждения (включая более чем часовой перерыв) – действительно рекордсмен.

Как водится, принятию госбюджета предшествовало голосование за изменения в Бюджетный кодекс. Как раньше сообщал премьер-министр Алексей Гончарук, увеличения налоговой нагрузки в 2020 году не планировалось. Так что основные изменения в Бюджетный кодекс были связаны с перераспределением средств. По поводу одного такого изменения во время пленарного заседания возникла неожиданная ситуация, которая заставила авторов законопроекта искать пути балансировки бюджета, что называется, "по ходу пьесы", то есть пленарного заседания.

Речь о перераспределении топливного акциза. Часть этого сбора планировалось забрать из местных бюджетов и передать в Дорожный фонд. Местным же бюджетам вместо этих недополученных денег предлагалась увеличенная субвенция. Однако во время голосования за поправки депутаты поддержали одну из них, которая предлагала не отбирать акциз у местных бюджетов. Было похоже, что это стало неожиданностью для многих. Речь шла более чем о 7 млрд грн. Именно после этой поправки был объявлен получасовой перерыв (который в итоге продлился больше часа), во время которого, очевидно, авторам законопроекта и представителям профильных министерств пришлось искать компенсаторы для Дорожного фонда. В итоге было решено не поддерживать ряд других поправок к Бюджетному кодексу, которые добавляли деньги местным бюджетам. В частности, об увеличении субвенции. Критики законопроекта называли такие изменения "сокращением финансирования местных бюджетов". Однако глава Минфина Оксана Маркарова, презентуя бюджет, заверила депутатов, что даже после этих изменений, которые вносились "с колес", местные бюджеты все равно окажутся профинансированы на гораздо большие суммы, чем в предыдущие годы.

Голосование за проект бюджета проходило и быстрее, и, пожалуй, спокойнее, чем за поправки к Бюджетному кодексу. Отдельные депутаты, конечно, критиковали отдельные его положения и пытались "усовестить" составителей документа, чтобы выделили больше денег на ту или иную статью, однако те неизменно отвечали, что поправка невозможна, поскольку не предусматривает компенсаторов, а без этого документ окажется несбалансированным.

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Об основных изменениях, которые произошли в проекте госбюджета между первым и вторым чтениями, сайт "Сегодня" уже писал. Презентуя доработанный документ, министр финансов Оксана Маркарова еще раз подчеркнула, что в связи с улучшившимися макроэкономическими показателями удалось изыскать дополнительные деньги, в частности, на образование, медицину и социальную сферы.

"В целом увеличение финансирования по этим направлениям, по сравнению с первоначальным вариантом бюджета, составило более 10 млрд грн. В частности, больше всего денег было добавлено на зарплату учителям (3,75 млрд грн), на развитие опорных школ (3,5 млрд), на закупку лекарств (3,2 млрд)", – сказала министр финансов.

В то же время в доработанном бюджете-2020 уменьшена сумма на обслуживание госдолга. По словам Оксаны Маркаровой, это стало возможным прежде всего благодаря политике по замещению иностранного долга внутренним (путем размещения гривневых ОВГЗ) и постепенному удешевлению госдолга (последние гривневые ОВГЗ размещены уже под 13% – ниже учетной ставки НБУ, а долларовые – под 4%).

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"Через год-два долг перестанет быть вообще проблемой Украины, мы будем с ним работать так же, как и другие страны. Именно для этого вы одобрили профессиональное управление долгом через деполитизированное Агентство [по управлению госдолгом]", – пообещала Оксана Маркарова.

Правда, парламентарии даже из профильных комитетов были недовольны тем, что при подготовке бюджета ко второму чтению Кабмин учел далеко не все положения "Бюджетных выводов" ВР, за которые депутаты голосовали 5 ноября. Как подсчитали в бюджетном комитете, в первой части "Бюджетных выводов" из 73 предложений было учтено 30, а еще 12 – частично. Во второй части из 83 поручений учтено 15 и еще 12 – частично. В связи с этим бюджетный комитет ВР настаивал на внесении в проект закона о бюджете еще некоторых изменений.В частности, увеличить на 500 млн грн доходы общего фонда от выдачи спецразрешений на использование недр и направить "лишние" деньги на финансирование гуманитарных программ (в области образования, медицины, культуры и т.д.). Также в комитете посчитали возможным увеличить на 1,4 млрд грн прогноз поступлений за выдачу лицензий на организацию азартных игр и направить эти средства на поддержку спорта и строительство дорог.

Но даже несмотря на эти правки парламентарии признали, что подготовленный бюджет далеко не так хорош, как было обещано раньше.

"Мы должны быть честны перед собой: у нас не случилось того чуда, на которое мы рассчитывали и рассчитывала страна. Наверное, потому, что чудес не бывает. Наверно, потому, что нам досталось наследство в виде каждой третьей гривни из бюджета на погашение долга. В виде минимальных пенсий в размере 1564 грн. В виде прожиточного минимума, который вдвое отличался от реального минимума. Этот бюджет – это компромисс. В границах тех ограниченных ресурсов, которые сегодня имеет государство. Этот бюджет даже с учетом тех ресурсов, которые имеет государство, смог предусмотреть 2% дефицита. Смог предусмотреть рост расходов на образовательные программы на 13%. Рост на медицинские программы – на 13%. Смог предусмотреть средства на существенный рост на инфраструктурные проекты и в первую очередь – на строительство дорог. Бюджет несовершенный. Все, кто принимал участие в разработке проекта, недовольны таким результатом. Но это компромисс", - так, в частности, прокомментировал бюджет глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев.

Впрочем, Оксана Маркарова убежденно заявила, что бюджет на 2020 год окажется перевыполненным – чего также не наблюдалось в последние годы.

"Те законы, которые вы приняли в этой году – о совместном режиме транзита, об экономическом операторе, о концессии и многие другие, – дадут возможность этот бюджет перевыполнить, мы в этом уверены", - заявила Оксана Маркарова.

Эта уверенность, по совам министра, базируется на позитивных ожиданиях от начатых реформ. Если на протяжении всех последних лет основным драйвером роста экономики эксперты называли исключительно потребление, то в бюджете на 2020 год большие надежды возлагаются на другие факторы. В частности, на эффект от концессии, приватизации, роста производства и привлечения иностранных и украинских инвесторов.

А Данил Гетманцев выразил надежду, что это последний бюджет, где заложен прожиточный минимум, не отвечающий реальному.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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