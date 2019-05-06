Госдолг Украины опустился до безопасного уровня – НБУ

Объем государственного долга также уменьшился, подсчитали в Нацбанке

Фото из архива "Сегодня".

Соотношение государственного долга Украины к ВВП опустилось ниже 60%. Таким образом, уровень госдолга достиг безопасного уровня.

Так, по итогам первого квартала 2019 года отношение госдолга к ВВП составило 59%. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) в инфляционном отчете.

Нацбанк отмечает, что в начале 2019 года правительство активно привлекало долговые ресурсы. Делать это пришлось из-за пиковых выплат по госдолгу, а также из-за низких поступлений в бюджет от приватизации.

"Несмотря на такие привлечения, государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1% с начала года – до 2147 млрд грн по состоянию на конец марта 2019 года. Это обусловлено выплатами по гарантированному долгу, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором было незначительное укрепление гривни", - пояснили в НБУ.

Напомним, по состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,9%. Безопасным уровнем для экономики, как отмечали в Минфине, считается 60%. До 2021 года уровень госдолга планируют снизить до 41,4% за три года.

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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